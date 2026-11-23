La madre del menor dice que la protección policial ha disminuido conforme pasan los días. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional (PN) todavía no da dado con el paradero de José Alberto Cabrera, a quien se le acusa de haber apuñalado a su hijastro de 13 años cuando este último intervino para que Cabrera no hiriera a su madre Rosaura de la Nieve, pese a que el hecho ocurrió el pasado domingo 25 de octubre, es decir, hace casi un mes.

El ataque sucedió un día después que Rosaura decidiera poner fin a una relación de tres años marcada por episodios de maltrato físico, agresiones verbales y celos por parte de Cabrera, a quien describe como un hombre violento, especialmente cuando consumía bebidas alcohólicas.

El 12 de noviembre pasado, De la Nieve denunció a Diario Libre que la protección policial había bajado conforme pasaban los días, razón por la cual teme por la vida de ella y de su hijo, en caso de que el prófugo intente atacarlos nuevamente.

Según sus palabras, aunque inicialmente contaba con vigilancia permanente de agentes policiales y personal de los organismos de protección, desde el pasado domingo 8 de este mes esa asistencia comenzó a disminuir, por lo que debe en algunas jornadas permanecer sola en el centro de salud donde está ingresado su hijo.

"Estoy prácticamente sola aquí", expresó Rosaura.

Adolescente evoluciona favorablemente

En medio de estas preocupaciones, Rosaura recibió noticias alentadoras sobre la salud de su hijo, quien fue sometido a una tercera intervención quirúrgica.

Según explicó, la operación concluyó satisfactoriamente y los médicos pudieron retirarle los tubos que tenía colocados.

El adolescente fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala de cuidados intermedios.

"Todo evolucionó muy bien, salió todo bien, gracias a Dios", manifestó.