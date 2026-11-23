El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, dijo que están a la espera de la autopsia para determinar la causa de muerte del hombre que estaba detenido en la Unidad de Violencia de Género. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La muerte de Sandy Alberto Cohen, de 40 años, mientras permanecía detenido en una Unidad de Atención a la Violencia de Género en Santo Domingo Este, es objeto de una investigación policial, luego de que sus familiares denunciaran que el hombre había manifestado que temía por su vida antes de fallecer.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el caso ocurrió en el centro ubicado en la calle Puerto Rico del referido municipio, donde Cohen se encontraba recluido por un proceso relacionado con violencia de género.

Al ofrecer detalles sobre las indagatorias, Pesqueira explicó que los investigadores han entrevistado a otros hombres que permanecían en el lugar, a la espera de sus respectivos procesos judiciales.

El portavoz indicó que, de acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Sin embargo, precisó que las autoridades esperan los resultados de los estudios forenses para establecer de manera inequívoca la causa de la muerte.

Dijo a familiares que temía por su vida

La investigación se produce en medio de los cuestionamientos de los familiares del fallecido, quienes, a través de una denuncia del presidente de los Derechos Humanos, Jackson Mercedes, solicitaron que se esclarezcan las circunstancias en que perdió la vida.

Según el representante, durante una visita realizada por la familia, Cohen habría pedido a sus familiares que lo sacaran del centro, alegando que temía por su vida y que supuestamente querían matarlo. No obstante, cuando sus parientes regresaron para visitarlo, recibieron la noticia de que había fallecido.

Derechos Humanos pide una investigación

Ante esta situación, Mercedes reclamó al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva que permita determinar qué ocurrió durante el período en que el hombre permaneció bajo custodia.

También planteó interrogantes sobre si las advertencias que, según sus familiares, habría realizado Cohen fueron comunicadas a las autoridades del centro y si se adoptaron medidas para garantizar su integridad física.

La Policía Nacional no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo ni sobre las hipótesis que se manejan en la investigación.

Por el momento, las autoridades mantienen las indagatorias y aguardan los resultados forenses, que serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento y contribuir al esclarecimiento del caso.