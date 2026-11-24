La víctima Alexander Florián era un reconocido gomero en Vicente Noble. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un reconocido gomero fue ultimado de un disparo en el pecho en las inmediaciones de su vivienda y establecimiento comercial, ubicado en la calle Vía Azua, del municipio de Vicente Noble, provincia Barahona, en circunstancias que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Alexander Matos Florián, conocido popularmente como "Papo", oriundo de la comunidad de Uvilla, perteneciente al municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, quien residía en Vicente Noble, donde se dedicaba a la reparación de neumáticos.

El hecho ha generado consternación entre los residentes de ambas comunidades, debido a que Matos Florián era una persona conocida y apreciada por quienes frecuentaban su establecimiento comercial.

Sus restos son velados este martes en la funeraria de la comunidad de Uvilla, donde familiares, amigos y allegados se han congregado para despedirlo.

Policía busca al presunto homicida

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional informó que busca activamente a Víctor Manuel Andújar Linares, alias "Borreguito", de 23 años, señalado como presunto responsable del homicidio.

Contra Andújar Linares pesa la orden judicial de arresto número 2026-AJ0103127, emitida por su presunta vinculación con el hecho, que, según el informe policial, ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre de 2026.

Las autoridades policiales califican al requerido como altamente peligroso y solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

La institución exhortó a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación a comunicarse con la Dicrim, a través del teléfono 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441, o acudir al destacamento policial más cercano, garantizando la confidencialidad de las informaciones suministradas.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido públicamente las circunstancias en las que se produjo el homicidio ni los posibles motivos que lo desencadenaron.