El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Velkys Zouain, esposa del expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, falleció la madrugada de este martes 24 de noviembre, tras presentar problemas de salud que requirieron su hospitalización.

Vida familiar

Zouain, de profesión educadora, contrajo matrimonio con Castaños Guzmán en 1978. La pareja procreó cuatro hijos: Claudia María, Julio César, Julio Simón y Julio Alfredo Castaños Zouain.

Durante la gestión de Castaños Guzmán al frente de la JCE, su esposa participó en diversas actividades institucionales, entre ellas celebraciones conmemorativas y encuentros con empleados del organismo electoral.