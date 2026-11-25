De acuerdo con las autoridades, el hombre estaría vinculado a la red investigada tras el decomiso de 237 paquetes de cocaína, ocupados en julio de este año en el kilómetro 36 de la autopista Duarte. ( CEDIDA POR LA DNCD. )

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este miércoles una alerta de búsqueda contra Daniel Medina Nova, alias "El Gallero", cuyo nombre figura en investigaciones por narcotráfico desde hace 16 años.

Medina Nova es requerido mediante una orden judicial por su presunta vinculación con una estructura de narcotráfico internacional a la que las autoridades decomisaron 243.40 kilogramos de cocaína en julio pasado, en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en Pedro Brand.

Una revisión de los archivos periodísticos revela que un hombre identificado con el mismo nombre fue arrestado en dos ocasiones por la DNCD y llegó a ser condenado a ocho años de prisión.

El 31 de marzo de 2010, Diario Libre publicó el arresto de Daniel Medina Nova y Tito Adolfo Medina Delgado durante un allanamiento en un apartamento de la calle Juan Antonio Alix, en el Ensanche Ozama, Santo Domingo Este.

En aquella intervención, las autoridades ocuparon cinco paquetes de cocaína con un peso superior a los cinco kilogramos.

Tres años después, el 20 de junio de 2013, la DNCD informó sobre un nuevo arresto de Medina Nova, entonces de 37 años, mientras transitaba por la avenida Ecológica, en Santo Domingo Este.

Los agentes le ocuparon 369,950 dólares en efectivo que transportaba dentro de una bolsa plástica en su vehículo.

En esa oportunidad, la DNCD informó que Medina Nova había sido condenado a ocho años de prisión por el caso de 2010, pero se encontraba en libertad tras apelar la sentencia.

Las autoridades investigaban entonces la procedencia y el destino del dinero.

Acciones oficiales

La actual investigación involucra a tres miembros del Ejército de República Dominicana: el mayor Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón, alias "el Guardia"; el segundo teniente Cristian Rafael Lizardo, alias "el Teniente", y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, alias "Atin".

Como parte de las investigaciones, las autoridades ejecutaron 13 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y La Romana, con la participación de más de 200 agentes y 15 fiscales.

La DNCD y el Ministerio Público solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a "El Gallero" y garantizaron la confidencialidad de las denuncias.

Las autoridades no han precisado qué función habría desempeñado Medina Nova dentro de la presunta organización ni han confirmado expresamente que se trate del mismo hombre arrestado en 2010 y 2013.