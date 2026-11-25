Dos de los fallecidos en los accidentes se desplazaban en una motocicleta. ( CEDIDAS POR DIGESETT )

Tres personas fallecieron y otra resultó herida en dos accidentes de tránsito registrados este martes 24 de noviembre en distintos puntos de la provincia Barahona, en los que estuvieron involucradas dos motocicletas, una camioneta y un camión.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Adrián Francisco Lafontaine Suero, de 30 años; Rubén Medrano Matos, de 20, y Kirsy García Segura, de 57 años.

El herido es Santo Hilario Féliz, de 66 años, militar retirado de la Armada de República Dominicana y esposo de García Segura.

Dos jóvenes fallecen tras colisión

Lafontaine Suero y Medrano Matos se desplazaban en una motocicleta cuando colisionaron con una camioneta Mitsubishi L200, de color blanco, en la avenida Antonio Méndez, del municipio de Barahona.

Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, donde fallecieron mientras eran sometidos a maniobras de reanimación en la sala de emergencias, debido a los múltiples traumatismos que presentaban.

El conductor de la camioneta, identificado como José Fernando Soto Ávila, residente en el sector Blanquizales, se encuentra detenido para los fines correspondientes, según el informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Accidente en la costa de Barahona

En otro accidente, ocurrido frente al letrero que identifica a la comunidad de Bahoruco, en la zona costera de Barahona, falleció en el lugar del hecho Kirsy García Segura, de 57 años.

La mujer viajaba junto a su esposo en una motocicleta cuando fueron impactados por un camión, cuyo conductor emprendió la huida.

Santo Hilario Féliz resultó con una fractura del fémur izquierdo y múltiples laceraciones, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Universitario Jaime Mota para recibir atenciones médicas.

La Digesett informó que las motocicletas involucradas en ambos accidentes carecían de placas y que sus conductores se desplazaban sin cascos protectores.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjeron ambas colisiones.