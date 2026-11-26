Un agente de la DNCD inspecciona una de las carteras en cuyo doble fondo fue encontrada una lámina de una sustancia presumiblemente cocaína. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Londres es una de las grandes capitales mundiales de la moda, junto con París, Milán y Nueva York. Por eso, cuatro carteras que serían enviadas desde Santo Domingo hacia la capital británica llamaron la atención de las autoridades y dieron en el blanco. En su interior se encontró un polvo que se presume es cocaína.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que interceptó un paquete postal que contenía cuatro carteras para mujer, cada una con una lámina de una sustancia presumiblemente narcótica camuflada en un doble fondo.

El envío fue detectado durante una inspección en la sede principal del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), ubicada en el sector La Feria, del Distrito Nacional.

Según el informe oficial, agentes antinarcóticos, unidades caninas e inspectores postales identificaron irregularidades en una caja de cartón, por lo que solicitaron la intervención del Ministerio Público para proceder con su apertura.

En el interior encontraron cuatro pares de zapatos, varias mochilas y cuatro carteras para mujer.

La revisión de los accesorios permitió descubrir compartimentos ocultos donde estaban introducidas las láminas de un polvo que las autoridades presumen que es cocaína.

El manifiesto del envío identificaba como remitente a un hombre con supuesto domicilio en la avenida República de Colombia, en Santo Domingo, mientras que el destinatario figuraba en una residencia de Holloway Road, en Londres.

Las autoridades no revelaron las identidades del remitente ni del destinatario. Tampoco informaron sobre personas detenidas en relación con el caso.

Investigación

La DNCD explicó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan distintas modalidades para intentar introducir sustancias ilícitas en los mercados de Estados Unidos y Europa.

En esta ocasión, los presuntos narcotraficantes recurrieron a artículos de uso cotidiano para ocultar la sustancia y tratar de evadir los controles de seguridad de los servicios postales.

Las cuatro láminas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su composición y peso.

Por el momento, la DNCD no ha establecido públicamente la cantidad de droga que contenían las carteras ni su valor estimado en el mercado europeo.

El Ministerio Público y la agencia antinarcóticos mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables del envío y determinar si existen otras personas vinculadas con la operación.