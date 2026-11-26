Un grupo de personas irrumpió la noche del miércoles 25 de noviembre en la Escuela Primaria Óscar Sánchez Baret, ubicada en el sector Buena Vista Primera, en Villa Mella, donde vandalizaron sus instalaciones, sustrajeron equipos y destruyeron parte de su mobiliario y material educativo.

Los desconocidos, que ingresaron al centro pasadas las 6:00 de la tarde y con los rostros cubiertos por pasamontañas, se llevaron proyectores, destrozaron las cámaras de seguridad y causaron daños en al menos nueve aulas, incluida la biblioteca.

Además, tras su paso, sustrajeron botellas de agua y refrescos de la cafetería escolar y dejaron grafitis con palabras obscenas en las paredes de la escuela y el número 1,600, que hace alusión al grupo delictivo señalado por la Policía Nacional por delitos como sicariato, narcotráfico y asaltos.

Docentes del centro educativo, que imparte los niveles de primaria y secundaria, afirmaron que algunas de las cámaras de seguridad captaron el momento en que los individuos ingresaron a las instalaciones. Aunque no lograron identificarlos porque tenían los rostros cubiertos, presumen que podrían ser menores de edad.

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Para entrar a la escuela, los desconocidos cortaron y destruyeron parte de los alambres de concertina que protegen las paredes. Luego saltaron hacia el interior del plantel y cayeron en la cancha de baloncesto, donde comenzaron su recorrido por las instalaciones.

En esa área dejaron grafitis y dañaron la red que los maestros habían instalado para jugar fútbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22518-pm-1a3795ef.jpeg El grafiti "ATT. 1,600" fue dejado por los vándalos debajo de las graderías de la cancha deportiva del centro educativo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22516-pm-62ae3758.jpeg Los antisociales escribieron palabras obscenas en pizarras de las aulas del centro educativo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22515-pm-1-5dbdd0ba.jpeg Los desconocidos sustrajeron botellas de agua y refrescos de la cafetería del centro educativo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22525-pm-080e4c1b.jpeg Por esta pared ingresaron al centro educativo los individuos que vandalizaron sus instalaciones. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ ›

A pesar de que el centro forma parte de la modalidad de tanda extendida, desde hace varios días los docentes están laborando hasta las 2:00 de la tarde, en cumplimiento del llamado de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santo Domingo Norte, que dispuso reducir la jornada escolar en reclamo del cumplimiento de una serie de reivindicaciones.

El recinto, al que asisten más de 1,000 estudiantes, también cuenta con un portero, cuyo horario de trabajo, según explicaron los maestros, se extiende hasta las 6:00 de la tarde.

Como consecuencia del acto vandálico, la docencia tuvo que ser suspendida este jueves en la Escuela Primaria Óscar Sánchez Baret.

Al menos 12 personas

El profesor de Educación Física, Joel Valdez, explicó que las grabaciones de las cámaras muestran a aproximadamente 12 personas encapuchadas, cuyas edades estima entre 12 y 16 años.

Valdez señaló que el grupo causó daños en las aulas y otras áreas del centro, y consideró que el acto pudo haber tenido como propósito enviar un mensaje, debido a la magnitud de los destrozos.

En ese sentido, indicó que recientemente se habían aplicado medidas disciplinarias a algunos estudiantes por distintas razones.

"Para nadie es un secreto que las escuelas hoy enfrentan un problema que arrastra a la sociedad, que es niños con padres ausentes. Los niños incluso traen sustancias ilícitas a la escuela, usan vaper (...), todas esas cosas que estamos viendo hoy en día", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22521-pm-11e5289f.jpeg Entrada a laEscuela Primaria Óscar Sánchez Baret. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22520-pm-455c7509.jpeg Grafitis en las paredes de los baños del centro educativo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-26-at-22519-pm-edcc7c8b.jpeg Restos de una de las cámaras de seguridad destruidas por los individuos que irrumpieron en el centro educativo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ ›

De acuerdo con Valdez, representantes del Ministerio de Educación (Minerd), del distrito educativo de la zona y agentes de la Policía Nacional, incluidos miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), acudieron al centro tras conocerse el hecho.

"Tememos por nuestra integridad"

La profesora Josefina Valerio lamentó que los desconocidos destruyeran parte del mobiliario, las herramientas de trabajo, las pizarras y otros materiales que utilizan diariamente para impartir docencia.

Asimismo, afirmó que los profesores temen por su integridad física y la de los estudiantes que asisten al plantel, al considerar que una situación como esta podría ocurrir mientras se desarrollan las clases y dejar a profesores y alumnos expuestos ante los agresores.

"Tememos por nuestra integridad física y también por nuestros estudiantes", expresó la docente, quien cuestionó cómo podrían proteger a los niños ante una eventual irrupción de personas violentas en medio de la jornada escolar.

En ese sentido, la profesora hizo un llamado a la Dirección Especializada de la Policía Escolar y a las autoridades policiales de la zona para que acudan en auxilio del centro y refuercen la seguridad.

También pidió la intervención de las autoridades educativas para evitar que hechos similares continúen afectando las actividades escolares.

Según explicó, no es la primera vez que personas ingresan al recinto para cometer robos y causar daños, aunque consideró que lo ocurrido en esta ocasión ha sido de mayor dimensión.

Falta de vigilancia Jacques Mora, residente del sector, relató que alrededor de las 8:00 de la noche observó como varios jóvenes encapuchados salían de las inmediaciones del centro educativo. Según su testimonio, un vecino que transitaba en su vehículo junto a su familia intentó intervenir para detenerlos, pero los jóvenes escaparon. "Ellos cometieron los hechos, seguro en represalia a la escuela", manifestó. Mora aseguró que la vigilancia policial en el entorno del centro se concentra durante los fines de semana y que varias lámparas del alumbrado permanecen apagadas, por lo que pidió mejorar la iluminación y reforzar la presencia policial.