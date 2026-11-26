La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

Una joven de aproximadamente 29 años y su hijo de dos años fueron encontrados muertos este jueves dentro del apartamento donde residían, en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

La mujer fue identificada por residentes como Ovanny Quezada, quien vivía en un edificio de tres pisos en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, próximo al barrio Los Pinos.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. También se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes realizaban las labores de levantamiento de evidencias.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/a04fa5ba-4753-4ef7-895c-caf4005b7197-f412c4d6.jpg La joven fue identificada como Ovanny Quezada, de 29 años. (DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN)

Vecinos dicen que no la veían desde el martes

De acuerdo con los testimonios de residentes del edificio, la joven habría sido vista por última vez el martes en la noche, cuando conversó con una vecina alrededor de las 9:00 p.m.

Una pareja de vecinos, que pidió mantener su identidad en reserva, dijo a Diario Libre que durante esos días percibieron un olor extraño, parecido al de algo quemado, como si fuera ropa, aunque inicialmente no le dieron importancia.

Los residentes también indicaron que, al entrar las autoridades a la vivienda, observaron señales de un incendio, pero solo concentrado en la habitación de la joven.

Según sus relatos, la mujer fue encontrada en el suelo y presentaba rastros de sangre, mientras que el niño estaba sobre la cama y tenía quemaduras.

Los vecinos dijeron que les llamó la atención que las señales del fuego estuvieran concentradas en una habitación y no se extendieran a otras áreas del apartamento.

En un primer momento circularon versiones sobre un posible incendio o una electrocución. Sin embargo, residentes del lugar manifestaron sospechas de que pudiera tratarse de un hecho violento. Estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades.

"Era una joven alegre"

Los vecinos describieron a Quezada como una joven "alegre y buena madre" y recordaron que el martes había compartido con ellos y que su hijo también había estado jugando en una de las viviendas del edificio.

Pidieron que el caso sea investigado.