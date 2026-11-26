Roberto de los Santos Morón, el motoconchista que murió asesinado de 15 puñaladas. ( SUMINISTRADA )

La muerte violenta de Roberto de los Santos Morón, un motoconchista de 61 años, ha estremecido a los residentes del municipio de Las Yayas de Viajama, provincia Azua, donde fue asesinado de 15 puñaladas en circunstancias que investigan las autoridades.

De los Santos Morón salió de su vivienda a realizar sus labores habituales de transporte de pasajeros, oficio con el que se ganaba el sustento diario.

Según testimonios de familiares y compañeros de trabajo, el hombre operaba en una parada de motoconchos de la comunidad de Hato Nuevo Cortés, donde dos individuos habrían solicitado sus servicios.

Durante el trayecto, los supuestos pasajeros lo habrían atacado con un arma blanca, provocándole múltiples heridas que le ocasionaron la muerte.

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No conforme con quitarle la vida, los agresores presuntamente lo despojaron de su motocicleta, herramienta con la que se ganaba el sustento, así como de las prendas de vestir que llevaba puestas.

Reacción de la comunidad

El crimen ha generado preocupación entre los trabajadores del motoconcho y residentes de la comunidad, quienes exigen el esclarecimiento del hecho y que sus responsables respondan ante la justicia.

Las autoridades investigan el caso para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los presuntos autores.