El cadáver fue enviado al Inacif para los procedimientos correspondientes ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Un vigilante fue encontrado muerto este viernes con un golpe en la cabeza en las proximidades de la pescadería donde trabajaba, ubicada en la rotonda de Navarrete, provincia Santiago.

La víctima, un ciudadano haitiano identificado únicamente como Santos, falleció a causa de un golpe en la cabeza.

Investigaciones preliminares

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vigilante habría perseguido a varias personas que supuestamente intentaron robar en el establecimiento comercial donde laboraba.

Sobre las circunstancias de su muerte circulan dos versiones. Una indica que los presuntos ladrones lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente, mientras que otra señala que cayó y se golpeó contra el pavimento mientras perseguía a los individuos.

Procedimientos forenses

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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