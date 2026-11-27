El pasado domingo 22 de noviembre, Ovanny Quezada celebró el cumpleaños de su hijo de dos años. Fue una fecha de celebración familiar que, sin saberlo, se convertiría en uno de los últimos momentos que compartiría con el pequeño.

Cuatro días después, este jueves 26 de noviembre, la joven, de 29 años, y su niño fueron encontrados muertos en el apartamento donde residían, en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

La escena permanece marcada por lo ocurrido. Este viernes todavía se percibe un fuerte olor a humo en el apartamento, mientras las circunstancias en que se produjeron las muertes continúan bajo investigación.

El caso ha causado consternación por la muerte de la madre y su pequeño hijo, apenas días después de que compartieran la celebración de su cumpleaños.

Investigación en proceso

Tras la inesperada muerte de Quezada, la Policía Nacional informó ayer, que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

De acuerdo con los testimonios de residentes del edificio, la joven habría sido vista por última vez el martes en la noche, cuando conversó con una vecina alrededor de las 9:00 p.m.

Una pareja de vecinos, que pidió mantener su identidad en reserva, dijo a Diario Libre que durante esos días percibieron un olor extraño, parecido al de algo quemado, como si fuera ropa, aunque inicialmente no le dieron importancia.

Los residentes también indicaron que, al entrar las autoridades a la vivienda, observaron señales de un incendio, pero solo concentrado en la habitación de la joven.

Según sus relatos, la mujer fue encontrada en el suelo y presentaba rastros de sangre, mientras que el niño estaba sobre la cama y tenía quemaduras.

A la escena del crimen acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. También se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes realizaron las labores de levantamiento de evidencias.