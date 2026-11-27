La Policía Nacional no especificó cuántos animales habría sustraído el individuo. ( ARCHIVO DL )

Un hombre señalado por el robo de ganado y por exigir dinero a sus propietarios para devolverles los animales sustraídos es buscado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional en San Juan de la Maguana.

Se trata de Ramón Cabrera Beltré, alias "Daniel", oriundo de La Florida, San Juan de la Maguana, a quien las autoridades vinculan con estos hechos en la comunidad de Buena Vista de Yaque.

Contra Cabrera Beltré pesa la orden de arresto número 1105-2026, por presunta violación a los artículos 379, 385 y 388 del Código Penal Dominicano.

Acciones policiales

La Policía Nacional no especificó cuántos animales habría sustraído el individuo ni cuánto dinero presuntamente exigía a sus propietarios.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar al requerido y ponerlo a disposición de la justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/whatsapp-image-2026-11-27-at-74720-pm-81fa78ac.jpeg Ramón Cabrera Beltre, alias "Daniel", a quien las autoridades vinculan con estos hechos en la comunidad de Buena Vista de Yaque. (CEDIDA A DL)

Cualquier información sobre su paradero puede ser suministrada a través del teléfono 809-682-2151, extensiones 2456, 2453 y 2442, o en el destacamento policial más cercano.

La institución garantizó absoluta confidencialidad a quienes colaboren con su localización.