Unidades de diferentes cuerpos de bomberos participaron en las labores para sofocar el incendio en Santiago. ( CEDIDA POR CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO )

Más de 60 bomberos y alrededor de 24 camiones y unidades de apoyo fueron desplegados durante más de cinco horas para sofocar el incendio que afectó una vivienda y parte de un establecimiento comercial en la calle Restauración, esquina Juan Pablo Duarte, en Santiago.

De acuerdo con el informe oficial del Cuerpo de Bomberos de Santiago, las labores comenzaron anoche, a las 8:00, y se extendieron hasta pasada la 1:00 de la madrugada de este sábado, cuando los equipos lograron extinguir por completo las llamas.

El siniestro afectó una vivienda de dos niveles construida en madera y zinc, así como el segundo piso de la tienda china Yeah Yeah.

Los bomberos informaron que la intervención permitió evitar que el fuego se propagara al primer nivel del establecimiento comercial y a otros negocios ubicados en las proximidades.

Despliegue de bomberos

En las operaciones participaron miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, incluidos voluntarios, así como personal de los organismos de Villa González, Santiago Oeste, Hato del Yaque y Tamboril, además de la Subestación Zona Franca Víctor Espaillat.

El despliegue incluyó aproximadamente ocho camiones bomba, siete camiones cisterna pertenecientes a los cuerpos de bomberos, ocho camiones cisterna privados, un camión escalera y una unidad de apoyo de la Defensa Civil.

Apoyo de otras entidades

También colaboraron la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Las labores de intervención se extendieron hasta la avenida Independencia, próximo a la intersección donde se originó el siniestro.

Investigación del incendio

El Cuerpo de Bomberos informó que su Departamento Técnico, en coordinación con las autoridades competentes, realizará las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.

La institución indicó que no se reportaron pérdidas humanas y que el siniestro dejó únicamente daños materiales.