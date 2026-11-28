John Eric Castillo Alburquerque, el miembro de la Armada reportado como desaparecido. ( TOMADA DE INSTAGRAM )

La Policía Nacional informó que activó la búsqueda de John Eric Castillo Alburquerque, miembro de la Armada de República Dominicana, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares el pasado jueves 26 de noviembre.

El militar ha sido vinculado en redes sociales con Ovanny Quezada, la joven de 29 años, quien fue encontrada sin vida junto a su hijo de dos años, la tarde de ese mismo día, en el apartamento donde residía, en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

No obstante, el vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que todavía no existen evidencias que permitan establecer una conexión entre ambos casos, por lo que pidió no adelantar conclusiones.

"Nosotros no podemos vincular escenarios porque son procesos investigativos y no podemos adelantar conclusiones", expresó.

El portavoz agregó que las investigaciones no pueden desarrollarse sobre la base de conjeturas ni de informaciones difundidas en las redes sociales.

"Respetamos todas esas informaciones, pero nosotros tenemos que hablar con evidencias, con pruebas que permitan conectar un caso con otro", enfatizó.

Pesqueira indicó que, como parte de las labores de búsqueda, los agentes han entrevistado a los familiares del desaparecido y cuentan con la colaboración de organismos de las Fuerzas Armadas para localizarlo.

A la espera de resultados del Inacif

En cuanto a la muerte de Ovanny Quezada y su hijo, Pesqueira informó que la Policía está a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que permitirán establecer las causas de ambos fallecimientos.

Asimismo, explicó que los investigadores continúan realizando levantamientos y ampliando las entrevistas para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

"Se están realizando los levantamientos correspondientes y esperando los resultados de lo que es el Inacif para establecer nosotros causa de muerte y, posteriormente, ampliar las investigaciones", precisó.

Los restos de Ovanny y su hijo fueron sepultados este sábado en el cementerio de Cristo Rey, sin que se realizara un velatorio previo.