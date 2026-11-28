Documento de identidad oficial del raso de la Policía Nacional, Eduar Batista, quien falleció este 28 de noviembre de 2026 en un accidente de tránsito. ( CEDIDA A DL )

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados este sábado 28 de noviembre en las provincias de Barahona y Pedernales.

Según los informes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las víctimas mortales fueron identificadas como Eduar Batista, de 29 años, raso de la Policía Nacional, y Marcial López Pérez, de 60 años, residente en el sector Pescadería de Barahona.

Accidente en Pedernales

El primer accidente ocurrió alrededor de la 1:05 de la tarde en el tramo carretero Oviedo-Pedernales, próximo a una moledora de grava, donde colisionaron una motocicleta y un vehículo de la marca Isuzu.

Batista, residente en el municipio de Villa Jaragua, provincia de Bahoruco, falleció en el lugar del hecho a causa de un trauma facial severo.

En este siniestro también resultó herido Rafael Jiménez Duval, de 24 años, igualmente miembro de la Policía Nacional y residente en Villa Jaragua, quien viajaba como acompañante del fallecido.

Jiménez Duval presenta trauma en la extremidad inferior izquierda y laceraciones múltiples, de acuerdo con el diagnóstico consignado en el informe. El vehículo involucrado era conducido por Ucide Encarnación Zarzuela, de 49 años, residente en Pedernales.

Triple choque en Barahona

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde en la carretera Sánchez, cerca del establecimiento comercial La Sirena, en Barahona, donde colisionaron una motocicleta, un vehículo de carga y una camioneta.

Marcial López Pérez, quien conducía una motocicleta de la marca Loncin, de color negro, murió en el lugar del accidente a consecuencia de múltiples traumatismos. Según el reporte de la Digesett, llevaba puesto el casco protector.

En la colisión estuvieron involucrados un vehículo de carga de la marca Kia, conducido por Raúl Gómez Fransua, de 27 años, y una camioneta Isuzu D-Max, conducida por Robelin Pérez Féliz, de 38 años. Ambos conductores resultaron ilesos.

Por su parte, Carmela Díaz López, de 26 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta, sufrió laceraciones múltiples. El cadáver de López Pérez fue retirado por sus familiares, mientras las autoridades de tránsito investigan las circunstancias del triple choque.