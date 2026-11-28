La Policía Nacional también informó sobre el arresto de dos personas por hechos violentos ocurridos por separado. ( CEDIDAS A DL )

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó sobre el arresto de dos personas en hechos separados y el desmantelamiento de un establecimiento donde presuntamente se realizaban apuestas ilegales relacionadas con carreras de perros, como parte de varios operativos desarrollados en la provincia La Romana.

Entre los detenidos figura Manuel María Abreu Vicioso, de 60 años, acusado de agredir con un puñal a Isaac Peña de los Santos durante una riña originada por un conflicto de carácter social.

En otro caso, la Policía informó que Luis Roberto Petteson, conocido como "Juancito", de 28 años, fue entregado a las autoridades por su abogado, en cumplimiento de una orden judicial de arresto.

Petteson es señalado por la presunta violación del artículo 147 del Código Penal dominicano, en perjuicio de Carlos Darío Chalas, quien sufrió una herida de arma blanca durante un incidente ocurrido el pasado 18 de noviembre.

Desmantelan centro clandestino de apuestas

En una intervención paralela, miembros de la División Provincial de Inteligencia (Dintel) realizaron un operativo en un colmado ubicado en la calle Circunvalación, del sector Villa Verde, donde ocuparon una computadora y un televisor que, según las investigaciones, eran utilizados para transmitir carreras de perros y realizar presuntamente apuestas ilegales.

La institución del orden indicó que estas acciones forman parte de las estrategias de la Dirección Regional Este para combatir la delincuencia, atender las denuncias de los ciudadanos y fortalecer la seguridad en los distintos sectores de La Romana.

Los detenidos y los equipos ocupados quedaron a disposición de las autoridades para los procedimientos legales correspondientes.