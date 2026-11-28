Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron las órdenes judiciales de arresto. ( CEDIDA DL )

Una investigación por la presunta sustracción de dinero de un supermercado en Barahona, culminó con el arresto de cuatro empleados del establecimiento comercial, sin que hasta el momento las autoridades hayan establecido el monto total de los recursos sustraídos.

Los detenidos son Edinson Javier Batista, Dalvin Alexander Pérez, Luis Fernando Cuevas y Rosa Minerva Matos, informó la Policía Nacional. Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron las órdenes judiciales de arresto.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los cuatro empleados estarían vinculados a la sustracción fraudulenta de dinero del establecimiento donde laboraban.

Como parte de las investigaciones, las autoridades recuperaron más de RD$135,000 en efectivo y ocuparon tres pasolas, una estufa, un televisor de 50 pulgadas y ocho teléfonos celulares.

La institución del orden no reveló cómo los empleados habrían sustraído el dinero ni durante cuánto tiempo se habría cometido la irregularidad.

Investigación

Los investigadores procuran establecer la magnitud de las pérdidas económicas del supermercado y determinar si hay otras personas vinculadas al caso.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.