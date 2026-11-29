Policía Nacional busca activamente a capitán de la Armada John Eric Castillo Albuquerque por su presunta vinculación en muerte de Ovanny Michel Quezada y su hijo de dos años en Los Ríos. ( ANA AYBAR )

Una fotografía de un bebé, 11 cápsulas para pistola calibre 9 milímetros y una botella de amoníaco figuran entre los objetos encontrados en el vehículo del capitán de la Armada John Eric Castillo Albuquerque, buscado por la Policía ante su presunta vinculación en la muerte de Ovanny Michel Quezada y su hijo de dos años, cuyos cuerpos fueron encontrados luego de un incendio ocurrido la noche del pasado 24 de noviembre en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional.

El vehículo, un BAIC EC180 blanco, placa A908789, fue localizado en una zona costera de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís. Su ubicación llevó a los organismos de investigación a extender en esa demarcación las labores de búsqueda del oficial, informó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira durante una rueda de prensa.

El alto oficial explicó que se han desplegado operativos de rastreo por aire, mar y tierra para ubicar al marinoy esclarecer las circunstancias en que murieron la mujer y el niño, identificado por sus iniciales EMQ.

La investigación también vincula el automóvil con los movimientos registrados, debido a que las características coinciden con las de un vehículo captado por cámaras de seguridad entrando y saliendo del estacionamiento próximo al lugar donde ocurrieron los hechos el pasado.

Vínculos

El director de Investigación de Homicidios, coronel Adolfo Sánchez Pérez, confirmó que existía un vínculo entre el oficial y Ovanny Michel Quezada, aunque no precisó la naturaleza de esa relación, al señalar que forma parte de las indagatorias y que las evidencias permitirán establecerla.

Abordadas sobre si Castillo Albuquerque es el padre del niño, las autoridades indicaron que el posible parentesco deberá establecerse mediante pruebas de ADN, cuyos resultados formarán parte de los análisis forenses.

Transacciones

Además de las cápsulas y la fotografía, los peritos recolectaron en el vehículo y sus alrededores una botella de alcohol, siete colillas de cigarrillos, una chaqueta de vestir, un teléfono celular, RD$1,900 en efectivo y las llaves del automóvil, entre otros elementos.

Las investigaciones también han seguido el rastro de varias transferencias bancarias realizadas por el capitán a familiares.

Según indicó el vocero policial, los montos todavía están pendientes de verificación por parte de las entidades financieras.

De acuerdo con sus declaraciones, algunos parientes acudieron a la sede policial para solicitar información sobre el caso.

Te puede interesar La fachada detrás de los feminicidas que niegan su propia violencia

Sobre otros elementos mencionados en torno a la escena, como las hornillas abiertas y las condiciones en que quedó un colchón, los representantes policiales indicaron que forman parte de las diligencias en curso y evitaron adelantar conclusiones.

La Policía informó que las operaciones para localizar al oficial continúan y que ofrecerá nuevos detalles a medida que avance la investigación.