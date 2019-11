$!Accidente en la Autovía del Coral: testigo refuta la versión de La Monumental

A continuación la descripción de los sucesos según Núñez:

“Salimos hacia Santo Domingo a las 3:01 de la tarde. Habíamos pasado el peaje, yo venía a una velocidad a unos 110 a 120 kilómetros (por hora). Pero la carretera estaba bien. Yo venía manejando por el carril derecho. Pero el camión de Induveca venía más lento que yo. Cuando yo le iba a rebasar al camión, que venía por la derecha, en ese momento veo por el retrovisor y veo que viene el autobús mucho más rápido que yo. Por eso reduzco la velocidad y lo dejo pasar. Cuando el autobús me pasa, yo me pongo detrás del autobús para rebasarle al camión”, contó Núñez por vía telefónica a Diario Libre.

El hombre recuerda que cuando está detrás del autobús “veo que en menos de un segundo, el autobús comienza a moverse como en ‘S’, creo que puedo retener el control pero eso no pasa. Yo comienzo a reducir la velocidad y en ese momento el autobús comienza a dar vueltas. Parecía que estaba sobre hielo dio como dos vueltas y después golpeó al camión. Lo mandó fuera de la autopista. No sé lo que le paso al autobús. He leído que rompió una pieza o algo. Pero el camión no golpeó al autobús”.

Núñez recuerda que una vez ocurre el accidente, él detiene su vehículo en el área verde del centro de la Autovía del Coral y la persona que lo acompaña decide ver cómo están las personas en el autobús “y yo voy a los del camión. Cuando hablo con la gente del camión yo veo que uno de ellos sale y pregunta qué pasó, el compañero no se ve muy bien, yo le digo que lo deje ahí; después cuando camino hacia el autobús comienzo a ver partes humanas en la vía. No lo soporto, no lo puedo ver. Me doy cuenta que había rusos en el autobús porque un pasaporte salió volando”, señala.

El hombre dijo que él y su acompañante estuvieron en el lugar luego de que llegaron los organismos de emergencia y siguió allí por un período de 20 minutos.