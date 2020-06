Amenazan periodista por grabar presunto hermano de ministro de Salud violando toque de queda

Una periodista fue amenazada ayer domingo por un oficial de la Policía Nacional que le exigía que borrara la grabación del momento en el que era detenido un hombre violando el toque de queda que se identificó como hermano del ministro de Salud Pública.

Según la reportera Rosalva Escalante, del equipo del periódico Proceso.com.do, el momento en que trabaja coincidió con la detención del señor que se identificó como Rafael Felipe Sánchez Cárdenas, hermano del ministro Rafael Sánchez Cárdenas, en la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero.

En un video que publica en su cuenta de Facebook, sostiene que el señor Rafael Felipe no solo violaba el toque de queda, que el domingo iniciaba a las 5:00 de la tarde, sino que también tenía vencida la licencia para conducir.

“El policía que ven al fondo, no sé que rango tiene, creo que es un coronel de la Policía quiso borrar lo que nosotros habíamos grabado e incluso nos amenazó con someternos a la justicia si seguiamos grabando y si no borramos lo que teníamos grabado a lo que yo por supuesto me negué, a partir de ahí empezó hacer fotos y videos no sé con cuáles fines simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo y no voy a permitir que interfieran en mi trabajo cuando yo no estoy interfiriendo en el de él”, dijo Rosalva.

Sostuvo que el hombre, de todas maneras fue llevado preso y su vehículo retenido.