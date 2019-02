$!Armada establece se trató de una lancha narco la rescatada en mar Caribe

La Armada de la República Dominicana informó que la lancha rescatada este viernes en aguas del Mar Caribe, se trató de una “Go Fast” o lancha rápida que usan las grandes corporaciones de narcotraficantes internacionales para transportar grandes cargamentos de droga, especialmente cocaína.

Una fuente ligada a la investigación reveló a Diario Libre que en la referida embarcación se encontraron los tres motores que la impulsaban, pero que no se entraron rastros de droga y que no tiene matrícula, no se saben datos de los ocupantes, pero todo indica que trataron de hundirla.

Sin embargo, temprano en la mañana de este viernes se dijo que dos helicópteros trataron de deshacerse de la misma lanzando fuego de metralletas, pero no lograron su objetivo.

El hecho ocurrió en el kilómetro 13 de la autopista Las Américas, en aguas del Mar Caribe. Con relación al caso hay una investigación abierta