$!Asesinan a tiros a presentador de Ecuador; descartan robo

Fue asesinado a plena luz del día el presentador de televisión Efraín Ruales, de 27 años, en el norte de Guayaquil, durante un hecho ocurrido este miércoles, según informó la Fiscalía de Ecuador que ya inició una investigación.

"La Fiscalía de Ecuador inicia, de oficio, una investigación por el presunto asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, suscitado esta mañana en el norte de Guayaquil. Se recolectan los primeros indicios en el lugar", informó el organismo.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, señaló en redes que la Policía Nacional de Ecuador, a través de sus unidades especializadas, "ha desplegado todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos del lamentable fallecimiento de Efraín Ruales".

Las autoridades descartaron que se trate de un robo, tras comprobar que todas sus pertenencias estaban en el auto.

"Yo diría que el tema del robo se descartaría. Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.

El presentador de 27 años, del canal local Ecuavisa, fue atacado por personas no identificadas cuando viajaba en su vehículo por el sector de la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil, de acuerdo con los primeros datos que se han conocido sobre el violento suceso.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) precisaron que el presentador recibió al menos cuatro impactos de bala.

Medios locales señalan que los agresores lo siguieron por varias cuadras antes de atacarlo. El general de la Policía Nacional y comandante de la Zona 8, César Zapata, manifestó a la prensa en el lugar de los hechos que Ruales recibió disparos desde un vehículo.

Agentes de la Policía identificaron tres impactos en el auto del presentador, que viajaba solo. Ruales, quien también era actor, había salido poco antes del gimnasio y se dirigía presumiblemente a su domicilio.

La Policía acordonó la zona y recaba datos antes de ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.Ruales era una de las caras conocidas del canal Ecuavisa, donde amenizaba programas por la mañana y también había actuado en series ecuatorianas. EFE