Audio | César el Abusador pedía que liberaran a Marisol Franco para entregarse

“Hermano, mira, si mi mujer está en su casa y están todas esas propiedades y, pues yo voy, y me entrego y me callo la boca, mis problemas no son tan grandes”, dice.

En el audio, “César el Abusador le informa a la persona con quien está hablando, que utilice una vía con “el señor ministro” (no precisa quien) que él irá a entregarse.

“Yo voy contigo, yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo, lo hago por una vía y me comporto como un caballero, pero con esta presión, yo lo que estoy es lleno de odio”, expresa.

“Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo, pero ellos lo que quieren es guerra con esta presión que tienen, con mi familia: mi mujer presa, las niñas solas, ¿con qué va a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si tienen to’ cogío?”, pregunta.

Los audios fueron revelados en el programa “El Sol de la Tarde”, de la emisora Zol 106.5 FM.

Además, en unos de los audios se escucha una mujer, supuestamente Marisol Franco que le pide a César el Abusador que se entregue para que le garanticen su seguridad.

El pasado lunes César el Abusador fue apresado en el sector exclusivo Bocagrande, en Cartagena, Colombia.

César Emilio Peralta está imputado de narcotráfico por autoridades estadounidenses y dominicanas. Estados Unidos lo acusa de traficar droga en su territorio, la República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

Estaba prófugo desde el 20 de agosto de este año, fecha en que el Ministerio Público, junto a otras entidades, realizó un allanamiento múltiple y simultáneo a varios negocios y apartamentos vinculados al imputado.

En el país hay varias personas apresadas por su presunta vinculación a la supuesta red de narcotráfico de El Abusador. Entre los apresados está su pareja sentimental, Marisol Franco, acusado de lavado de activos.

César el Abusador será extraditado a Estados Unidos.