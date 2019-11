$!Aumentan a tres los fallecidos por explosión en torre del sector Evaristo Morales

Aumentan a tres los muertos por la explosión ocurrida la noche de este martes en una torre en construcción en el sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. Así Así lo informó el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Herasme, quien dijo que el cuerpo de la tercera víctima mortal fue recuperado anoche de los escombros. Explicó que en principio tenían el dato de que habían seis personas en la edificación ubicada en la calle Emiliano Tardiff y que al contabilizar cuatro heridos y dos muertos pensaron que ese era el saldo del siniestro, pero al comunicarse con el capataz de la obra, este le informó que eran siete los hombres que laboraban en el lugar, por lo que reiniciaron la búsqueda hallando el otro cadáver.

En torno a los nombres de las víctimas expresó que aún no han podido ser identificados porque no poseían documentación al momento del suceso mientras pintaban una cisterna con material inflamable y hubo un corto circuito. No obstante, reveló que la mayoría son haitianos.

Los cuatro heridos se encuentran en diferentes hospitales del Gran Santo Domingo, mientras que los cadáveres están el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).