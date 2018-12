“Ay Rosa, creo que esto va a explotar”, los momentos previos al siniestro en Polyplas

“Ay Rosa, creo que esto va a explotar”, decía en un vídeo que subió la joven María Altagracia Garabito, en el que no se ve su imagen, pero en otro que se ha hecho viral sí se ve su rostro, pero no se muestra alterada.

“Eso es un almacén. Aquí estamos están echando un gas en el tanque de aquí y estamo nublado de el gas que están echando, estamos nublado, muy, pero muy nublados en almacén”, relataba Garabito en la grabación en la que no se ve alterada ante la situación que estaban viviendo.

No obstante, una compañera, que parece ser Rosa Amelia Peña Rosario, de 53 años, se pregunta ¿qué es lo que pasa? Y que si no se podía controlar el humo. Su cuestionamiento en ese instante da a entender que todavía las dos mujeres no sabían la magnitud del peligro al que estaban expuestas.