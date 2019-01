$!Banco del Progreso alerta sobre modalidad de estafa

En una comunicación, el Banco del Progreso advierte sobre el ‘phishing’, una modalidad de estafa que tiene como objetivo intentar obtener los datos personales de un usuario, como claves, cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito.

La información reza: “evita ser una víctima y no hagas clic en enlaces que recibas en correos electrónicos cuyo origen no puedas validar. El Banco del Progreso no solicita a sus clientes completar informaciones confidenciales mediante enlaces en un correo, ni contacta para confirmar token o datos vía telefónica.”

Agregó que si reciben un correo o llamada telefónica solicitando información para actualizar datos personales de alguno de sus productos, lo reporten al Departamento de Prevención de Fraude.