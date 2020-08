Cañada se llevó joven de 26 años en Sabana Perdida

Alejandro Díaz, padre del joven, dijo a Diario Libre que la noticia de la desaparición de su hijo en la cañada se la dio un amigo con el cual estaba. Indicó que su vástago supuestamente le dijo al amigo que se iba a “ayudar a su familia” porque las lluvias estaban aumentando. Fue cuando, éste le advirtió que no se fuera por la cañada porque estaba muy crecida, pero que éste no le hizo caso y penetró en ella.

“A mí me llamó un amigo a las 3 y 50 de la madrugada y me dijo si Andy llega, llámame para atrás porque yo lo vi que él se metió por la cañada y jamás lo volví a ver y hoy lo estábamos buscando y no lo encontramos, ni nada. Yo necesito que me ayuden a buscarlo”, expresó entre llanto.