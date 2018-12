$!Centros de diversión rechazan advertencia del director de la Policía

Administradores de negocios de diversión, de los sectores de Vila Consuelo y Villa Juana, rechazaron la advertencia del director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, cuando dijo que serán cerrados los negocios donde se produzcan incidentes en que resulten personas lesionadas.

Al ser consultados varios de los administradores de esos negocios de diversión, coincidieron en que la Policía Nacional no puede actuar de manera autoritaria, lo que debe hacer es trabajar en fortalecer la seguridad ciudadana.

“Pero el director de la Policía no puede cerrar ningún negocio, aunque en ocasiones lo hacen, no deben hacerlo, porque para hacer eso debe intervenir la Fiscalía”, dijo el encargado de uno de los negocios, que se encuentran en la calle Alonso de Espinosa en el sector de Villa Juana.

“Los pleitos no se arman por los negocios. Las personas después que empiezan a tomar, cambian y si viene un hombre y le mira la esposa o la novia ya por eso puede iniciar una discusión, que puede terminar en pleito. Nosotros en esos casos, tenemos seguridad y hasta llamamos al destacamento y los policías vienen, muchas veces vienen en vano, aquí en Villa Juana la gente viene a dispersarse”, dijo un empleado del negocio Chichio El Imperio De Las Frías.

“No se arman lío, el que toma puede provocar problemas donde quiera, en su casa, en la calle , en cualquier sitio nocturno, no es el negocio , es la gente , además no hay seguridad, el director de la Policía dice que mando muchísimos policías a las calles , pero en Villa Juana no se ve eso ,yo salí de aquí a la seis de la mañana el 25 de diciembre y ahí fue que vine a ver una patrulla, ya a esa hora ¿para qué? el jueves había un aguinaldo con el locutor Dotor Nastra y no había ningún policía , si hubiera mejor patrullaje , menos posibilidades de lío hubiera, pero insisto no son los negocios , la gente arma problemas en cualquier sitio ”, expresó el dueño de 4A Drinks en Villa Juana.