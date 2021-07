$!Cierran discoteca de alcalde de Sosúa por violar protocolos COVID-19; funcionario responde de forma agresiva

lnspectores de Control de Bebidas Alcohólicas (Coba) del Ministerio de Interior y Policía clausuraron una discoteca propiedad del alcalde del municipio Sosúa, Wilfredo Olivence, por violentar medidas sanitarias contra el COVID-19.

El cierre provisional de la discoteca Latin Club Casino, ubicada en Playa Chiquita del municipio Sosúa, se produjo este viernes.

Las violaciones a los protocolos anticovid fueron documentadas la madrugada del viernes cuando personal del Coba y Salud Pública se presentaron al centro de diversión pasadas las 12:00 de la media noche y reportaron la violación la toque de queda que había iniciado a las 11:00 de la noche.

Otras violaciones fueron la aglomeración de personas que, a su vez, no tenían puesta la mascarilla.

El inspector del Coba Amable Cruz, quien dirigió el operativo, indicó, en entrevista con Diario Libre, que en el negocio también se violentaba la disposición a no vender bebidas alcohólicas después del toque de queda.

“Ahí había tanta gente que hasta filas hacían para entrar, pasadas las 12:00 de la noche”, detalló el funcionario.

Las violaciones a las medidas dispuestas mediante decreto para combatir la pandemia del coronavirus, no fue la única transgresión.

Cruz, informó que ya procedió a interponer una querella contra el alcalde municipal quien, junto a una turba de hombres, impidió que se produjera el cierre la madrugada del viernes, por cuanto fue amenazado y agredido.

“Cuando ustedes vayan a otros sitios ustedes vienen por aquí, que yo soy una autoridad a mí nadie me va a hacer cerrar y váyanse de ahí”, habría advertido el ejecutivo municipal.

“Él (el alcalde), trató de que yo le respondiera en la forma que él me estaba hablando, yo nunca me alteré, pero cuando nos íbamos a retirar me dio en el pecho, el tenía como 20 hombres al lado de él, también golpeó el vehículo y me amenazó y me dijo: no te preocupe lo que sea que pase tú vas a ver que yo voy a resolver contigo”, le habría dicho en actitud amenazante.

En la puerta del establecimiento se colocaron letreros que advierten el cierre.

Diario Libre ha hecho esfuerzos por comunicarse con el ejecutivo municipal, sin embargo, ha sido imposible.