Controlan protestas en Punta Catalina

Luego de una agitada situación en el interior de la termoeléctrica Punta Catalina, los empleados que se levantaron en protestas este miércoles fueron sacados de la planta próximo al mediodía de hoy.

Si los ejecutivos del consorcio Odebrebrecht-Tecnimont-Estrella no les dan respuestas a los empleados que protestaron este miércoles en reclamo de sus bonificaciones, volverán a manifestarse el próximo lunes.

“De lo mío, oye lo que hay. Eso cuartos están ganado, si el lunes no tenemos respuestas aquí se va a pelear. No nos pueden decir que no hubo ganancias porque nosotros sabemos que sí”, expresó uno de los empleados contactado por este medio.

Según sus declaraciones, producto de la protesta, agentes policiales se presentaron al lugar y empleados resultaron heridos al ser impactados con las bombas lacrimógenas lanzadas y cuando corrían para no ser afectados.

La planta está funcionando, pero los empleados fueron desechados y los mismos no retornan hasta el próximo lunes.

Esta mañana se dio a conocer un comunicado a través del cual, el consorcio Odebrebrecht-Tecnimont-Estrella indicaba que durante el período fiscal concluido el 31 de diciembre de 2018 obtuvieron pérdidas, por lo que, infelizmente y sumado a falta de utilidades, “este año el Consorcio se ve imposibilitado de otorgar participación de los beneficios netos anuales establecidos en el artículo 223 del Código de Trabajo”.

A las redes sociales trascendieron videos y audios en los que se describía una compleja situación violenta en el lugar. Empleados con armas de fuego asaltaron la cabina de control. El personal que opera en esta área dijeron estar secuestrados en esta parte de la planta.

“Esto es en grande, aquí no se trabaja hoy porque esos cuartos tienen que aparecer”, dice uno de los empleados que graba la manifestación con su celular.