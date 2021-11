Denuncian Migración sacó mujer recién parida de hospital para deportarla

En un video viralizado en las redes sociales el haitiano Joslin Toussaint denunció que su pareja fue sacada de un hospital recién parida para ser deportada a Haití.

Toussaint, de 38 años, dijo Nathalie Bolival, llegó a República Dominicana el pasado 10 de noviembre para practicarse una cesárea en el hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, cuando agentes de Migración, supuestamente, la sacaron del centro de salud para deportarla.

Indicó que de camino al centro de detención de inmigrantes en Haina la mujer entró en labor de parto, obligando a las autoridades a llevarla al hospital municipal de Barsequillo, ubicado en ese municipio, donde tuvo su bebé.

Agregó que, tras dar a luz a su hijo, la señora fue detenida nuevamente con su bebé en brazos.

“Nunca pensé que aquí le pasaría una cosa así, porque una mujer embarazada, cómo es que la Migración la va a llevar presa, entraron al hospital y llevaron a la mujer presa... la metieron presa con el bebé... fui a llevarle leche y pamper y no me dejaron... en verdad en ningún país del mundo había visto una cosa así... no deberían hacer una cosa así a una mujer parida con cesárea”, lamentó.

De acuerdo al testimonio de Toussaint, Nathalie Bolival sería deportada en las próximas horas.

Desde ayer, organismos internacionales y defensa a los derechos humanos han denunciado que las autoridades dominicanas detienen a las mujeres haitianas que llegan a la República Dominicana para dar a luz a sus hijos.

La información fue confirmada por la Dirección de Migración, aunque no precisó la cantidad.