Detienen al chef Leandro Diaz por violar toque de queda

“Muchachos, hoy no lo pude lograr, me están embargando el carro (la yipeta), realmente no andaba con el permiso porque no me ha salido, pero entiendo que soy una persona reconocida y estamos trabajando por República Dominicana y ellos decidieron llevarse el carro y de nada voy preso”, se quejó.

“Gracias RD – continuó - por creer en el talento dominicano, por llevar preso a un dominicano que trabaja y vive luchando por lo mejor de nuestra República Dominicana”.

Díaz, alegadamente regresaba de su lugar de trabajo, del que es propietario, el restaurante Casa Gastronómica XVII.

Díaz fue uno de los jurados del Masterchef Celebrity República Dominicana.