$!Detienen el velatorio de uno de los obreros muertos en mina de ámbar; Inacif investigará las causas

Llantos y dolor matizan los hogares de los tres obreros que perecieron al quedar atrapados por un derrumbe en una mina de ámbar en la comunidad Las Siete Cañadas, en la Loma del Cuatro en el agrícola y minero municipio de El Valle, a 33 kilómetros al norte de Hato Mayor.

En la casa de Rafael Nolasco Javalera, nativo de la comunidad de Mango el Limpio, el llanto y el dolor son tan tangible que su madre Lidia Susana Javalera, no se puede soportar sobre sus pies, mientras que su padre, Vicente Nolasco, no cesa de llorar. Nolasco Javalera pensaba no trabajar hoy, ya que celebraría sus 40 años, para lo cual sus hermanos tenían cinco y gallinas amarradas.

Dejó en la orfandad a la niña de tres años Valentina Nolasco, a quien soñaba apoyar para que fuera profesora cuando creciera.

Los hombres quedaron atrapados en la mina este lunes.

Las autoridades establecieron que la mina donde quedaron atascados los hombres tiene 120 pies de profundidad, y de ellos 45 pies de agua, que recibe de diferentes pozos.