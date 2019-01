$!Director del IDAC: “Vuelos ilícitos se están incrementando en la República Dominicana”

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera, afirmó que los vuelos ilícitos se están incrementando en la República Dominicana razón por la cual anunció que la semana próxima sostendrá una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, y otros organismos con los fines de coordinar acciones para contrarrestarlos.

El encuentro “con nosotros y con todas las instituciones que interactuamos en el sector, para afinar los esfuerzos y poder contrarrestar los vuelos ilícitos que se están incrementando en la República Dominicana”, dijo Herrera.

La información la dio a conocer a propósito de que una aeronave, con matrícula y tripulantes desconocidos se precipitó a tierra en la localidad de Boca Yuma, en la provincia La Altagracia.

Según Herrera, la referida aeronave no tuvo comunicación con las autoridades locales, lo que “da entender que se trata de una operación ilícita”, y dijo que no tiene detalles de la investigación porque no está a su cargo.

Definió los vuelos ilícitos como aquellos que no tienen contacto con las autoridades y no cumplen con las normas establecidas en el país y citó, entre estos, otro caso de una aeronave que se precipitó a tierra en Samaná hace varias semanas.

Agregó que lo importante es que las autoridades van a desplegar esfuerzos para solucionar las irregularidades en los vuelos.