$!DNCD se mantiene en silencio por caso de avioneta estrellada en Tamayo

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se mantiene en silencio sobre el caso de la avioneta que cayó en Tamayo, en donde fallecieron dos personas y fueron encontradas porciones de droga.

Una fuente informó a Diario Libre que los cuerpos sin vida no presentan signos de violencia o agresión ejercida, sino más bien consecuencia del estrellamiento accidental de la aeronave, y descarta que las muertes sean producto de un tumbe; sin embargo más allá de esa información no oficial no ha trascendido a qué nivel se encuentran las investigaciones.

Los ocupantes de la avioneta fueron identificados como Arturo Cora, 69 años, dominicano, y el venezolano Miguel Ángel Escobar Castillo, de 34.