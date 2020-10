$!Dos víctimas del ácido del diablo esperan justicia nueve años después

María Isabel Tavares y Esther Jiménez fueron atacadas con ácido del diablo en el año 2011 y desde entonces, los responsables de “matarlas en vida” disfrutan de la libertad, sin haber pagado las consecuencias de sus actos.

Esther Jiménez es oriunda de Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Nouel, en el que siempre ha residido. Su rostro quedó totalmente desfigurado luego de que un joven se presentara a la cafetería donde ella trabaja como cajera y, tras llamarla por su nombre, le lanzó a la cara el mortal líquido, que se utiliza para destapar tuberías.

“Él se quedó mirándome, yo tenía una cadena que tenía mi nombre, y me dijo: ‘toma lo que te mandaron’, y me echó el ácido que tenía en una botella plástica que tenía la parte de arriba cortada”, narró la mujer.

Han pasado nueve años y no se ha hecho justicia por la agresión contra Esther, quien ha sido sometida a 27 cirugías.

“La policía no ha hecho nada en mi caso, no han dado con los responsables. Se sospecha que fue el padre de mis hijos, pero no se supo”, explicó.

La agresión contra Esther no solo le desfiguró el rostro, sino que también cobró la vida de su madre. Recordar el momento en que su madre le dijo: “Mi hija, te estoy parando de la cama para decirte que no me llores, que yo me estoy muriendo porque no soporto verte así”, aún la conmociona.

Entre lágrimas cuenta que al mes de que le rociaran el ácido su progenitora le pidió que no la llorara para que su alma pudiera “llegar a la presencia de Dios”. “Ella se puso mala, la llevaron al médico y murió”, dijo Esther.

El calvario de esta sobreviviente de violencia no termina. Aún tiene pendiente otra intervención en la nariz porque no puede respirar bien. “Esa es la que me quiero hacer porque es para mi salud. En Bonao me están cobrando 150 mil pesos por reconstruirme la nariz”.

Sin embargo, Esther es un vivo ejemplo de resiliencia. Desde que pudo ponerse en pie, tras las primeras cirugías, está tratando de hacer su vida normal. “Siempre he dicho: la vida es bella y está en como usted la mire”.

Tiene 36 años y cuatro hijos de 17,16,11 y 3, quienes, afirma, le dan fuerza para seguir adelante.