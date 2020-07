$!Dueño de dealer allanado por DNCD en Los Prados explica su versión

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) allanó la tarde de este jueves una agencia de vehículos ubicada en el sector Los Prados, del Distrito Nacional, por la supuesta venta de un vehículo de manera ilegal.

Víctor Pérez, abogado de Alex Báez, propietario de Auto Inversiones Báez Ureña, expresó que los agentes de la Dirección “entraron al establecimiento sin una previa autorización”.

“El mayor de la Dirección que está aquí nos establece a nosotros que están supuestamente por la venta de un vehículo que se hizo, que entendemos que fue normal y legal como siempre se hace, y entonces no queremos presentarnos hasta que no emitan una orden de arresto o una cita formal de un juez o un fiscal que establezca que lo están citando a él”, precisó Pérez.

Dijo que los empleados del negocio a ver “toda esta parafernalia, para que no se lo llevaran presos salieron despavoridos. Ellos estaban asustado, porque vienen esta gente con fusiles sin una cita previa. Si a mi cliente lo citan, inmediatamente se presenta a la dirección”, refirió.

Versión del propietario de Auto Inversiones Báez Ureña

De su lado, Alex Báez, propietario del negocio Auto Inversiones Báez Ureña, relató que este jueves en la tarde recibió una llamada del mayor de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Omar Fermín, quien le hizo referencia a la venta de un auto McLaren y le dijo que lo estaba buscando para entrevistarlo.

“Yo le explico que mande el citatorio para yo asistir, me responde que tengo que ir hoy mismo, el señor se sintió incómodo con esa respuesta y ha dejado en mi negocio cuatro oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Le mencioné que yo reporté la venta del auto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y le dije que se lo quiero demostrar y me respondió que tengo que ir preso, cuando yo no he sido culpable de nada, es solamente una presunción”, señaló.

Puntualizó que no tiene ninguna objeción de ir a la DNCD, al Palacio de la Policía o a la Procuraduría General, ya que es solo un ciudadano que quiere defender sus derechos. “No me entrego, porque no he hecho nada y se me están violentando mis derechos”, enfatizó Báez.