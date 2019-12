$!El cadáver de mujer asesinada en Ocoa fue hallado en el patio de su vivienda

El comandante del Departamento de la Policía Nacional en San José de Ocoa informó esta tarde que el cadáver de Marrian Elizabeth Rossy Minyety fue hallado en el patio de su vivienda, ubicada en la calle Benigno Casado #68, del municipio El Pinar.

En el levantamiento forense del cuerpo sin vida de Rossy Minyety, de 23 años de edad, además fue encontrado un machete medio oxidado con el que su esposo le asestó dos estocadas en el tórax y el muslo izquierdo, según informó la Policía Nacional.

El teniente coronel Jesús Rafael Tejada reveló que: “Anoche, en eso de las 11:00 de la noche y unos minutos, mientras nos encontrábamos en El Pinar recibimos la información de que un señor había herido de arma blanca a su esposa”.

“Inmediatamente nos trasladamos al lugar de la casa donde encontramos a la señora en el área del patio y todavía estaba viva. La mandamos en una unidad de la policía hacia el Hospital”, agregó.

Sobre la captura explicó: “Otra parte nos quedamos en el lugar y buscando a la persona que se introdujo en los patios de algunas casas y logramos apretarlo”.

El coronel indicó que el feminicida le dijo que: “Supuestamente, el móvil del feminicidio fue por asuntos pasionales, estaba celoso”.

“Él se había bebido una cerveza y por la forma en que él habló anoche, no se arrepentía de las heridas que le produjo la muerte a la joven. Anoche no. Hoy no he hablado con él”, advirtió el comandante.

Detalló que anoche recibió a Sánchez Carrasco, quien sin arrepentirse afirmó que mató a su esposa porque le fue infiel con un “supuesto” hombre al que hubiese matado en caso de encontrarlo.

El cadáver de Marianny Elizabeth fue llevado hacia Azua para practicarle una autopsia de rigor por tratarse de una muerte violenta y luego será entregado a sus familiares que todos residen en el Pinar, de San José Ocoa.

El oficial admitió estar sorprendido por el hecho, ya que en sus nueve meses de dirigir la institución en San José de Ocoa no había presenciado un hecho similar.