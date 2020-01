$!Embajada de Venezuela en el país guarda silencio y no ayuda a repatriar cuerpo de Nersi María

“Bueno yo comencé en la embajada, después que la Policía Nacional me dijo que no se iba a hacer responsable. Yo me dirigí allá y la primera vez que fui lo que hicieron fue tomar mis datos, tomar anotación de lo que yo le dije en un papel, como en una mascota que tenía allí y más nada. La segunda vez que fui les dije: ‘mira me van a atender, porque tengo mucho tiempo aquí’, y nada, y me atendieron y fue que hicieron como una cuestión de permiso, una hoja de reclamación del cuerpo allá, para Venezuela, pero no he tenido ninguna respuesta alguna”, narró.

“Estamos tratando de recaudar para ver si la enviamos, la última opción sería, bueno ya que veamos que no recaudemos el dinero, la opción sería tener que cremarla aquí y tener la cajita con sus cenizas y cuando yo vaya a Venezuela se la llevaré a mi mami”, dijo el hombre.