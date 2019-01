$!En medio de ola de cuestionamientos, renuncia presidente DNCD

La inseguridad

El clamor católico

Las entidades

Ayer el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que los dominicanos deportados desde los Estados Unidos no pueden ser sometidos a la justicia porque no han violado las leyes dominicanas. “Son dominicanos que son recibidos y que no han delinquido en el país, por lo tanto, si llegan no pueden darle ningún tipo de medida de coerción ni de coartarle su libertad, porque no han violado la ley”, declaró Rodríguez. El funcionario indicó que los dominicanos repatriados están bajo vigilancia y hasta se les ofrecen oportunidades voluntarias en los llamados bancos de empleos.

El procurador habló del tema tras dejar iniciados los trabajos de ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata, obra que es parte del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional.