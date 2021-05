Encargada del COBA termina fiesta por violar protocolos y diputado presente la acusa de cobrar en el bar

La encargada del Departamento Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) en Santiago terminó de forma abrupta una fiesta que se celebraba en un bar, porque los presentes violentaban los protocolos para evitar la propagación del COVID-19.

El hecho se registró la noche de este viernes en el centro de diversión nocturna Lovera Bar, durante la presentación de la orquesta Banda Real, en la que participaba el diputado Víctor Suárez.

María Beatriz Benoit subió a la tarima y tomó el micrófono para deplorar que los clientes no estaban cumpliendo con los protocolos sanitarios y que por tal razón, era preciso terminar la fiesta, no sin antes, permitir que la banda interpretara dos canciones más, a fin de que los trabajadores en el bar cobraran los consumos.

“Miren, personas que saben en medio de la pandemia que estamos, esto está subiendo y no hay ni una persona con mascarilla, qué pena! Por otro lado, le vamos a dejar que la Banda Real toque dos merengues más para que cobren las mesas, dos merengues más”, dijo la representante de la entidad que depende del Ministerio de Interior y Policía.

En ese momento, la mujer se dirige al diputado Víctor Suárez y le pide que demuestre que cobra en ese lugar para ir a desbaratar fiestas. El reclamo de la oficial hace suponer que Suárez la acusó de estar en contubernio con los dueños del bar.

“Óigame, si usted tiene justificación de que a mí me pagan en Lovera ole reto ahora mismo, le doy un plazo de dos días o tres para que me muestre que a mí me pagan en Lovera. A usted señor Víctor Suárez, a usted señor diputado, yo lo reto a que me muestre que a mí me pagan en Lovera. Jum!”, dijo de forma enérgica.

Tras la actitud del legislador, María Beatriz Benoit se molestó y prohibió a la banda seguir tocando, a cuyos representantes ordenó bajarse de la tarima de forma inmediata.

El hecho fue grabado por uno de los presentes.