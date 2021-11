Estudiante imputada de herir de 27 estocadas a otra en liceo viene de un hogar disfuncional

La estudiante de 15 años de edad que el pasado viernes atacó con un cuchillo a otra alumna de 16, en el politécnico donde ambas estudian en la localidad Los Arroces del municipio Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, se ha desarrollado en un ambiente de inestabilidad familiar, originado en un hogar disfuncional y en ausencia de su padre.

La información que inicialmente la ofreció la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, la confirmó en una entrevista con Diario Libre, la madre de la adolescente imputada, a quien se identifica con las siglas C.A.M. para proteger con ello la identidad de la menor.

La progenitora vive hace apenas tres años con su hija. Antes, la entregó a una hermana, y pagaba para que la cuidaran, porque ella trabajaba y dice que no podía tenerla. En ese tiempo, ha tenido que moverse de vivienda en varias ocasiones. El padre biológico de la niña, asegura, falleció hace varios años.

“No, ella vivía con mi hermana, porque yo trabajo, entonces yo pagaba para que me cuidaran la niña, después yo la traje para acá, por eso la inscribí en este liceo”.

C.A.M. habló sobre la angustia que le genera el nivel de críticas y odio que, a su juicio, se escurre por redes sociales y medios de comunicación por la orientación sexual de su hija, lo que dice la afecta emocionalmente.

Asegura que lo ocurrido le sorprendió y niega que su hija sea una persona violenta. Sostiene que es “muy conservadora, educada, tiene tantas cosas que son buenas, ella no se comporta agresivamente, es una niña, eh, excelente”, describe.

Dijo que su hija actuó “de un pronto”, o por impulso, porque la molestaban mucho en la escuela, donde asegura que un grupo de seis niñas la acosaban constantemente y se burlaban de su preferencia sexual.

Sin embargo, el subdirector del Centro Educativo del Nivel Medio Ramón Agustín Corcino Acosta, Ruddy López Sosa, negó que en la escuela la niña haya sufrido episodios de acoso, ya que ningún comentario lo corrobora ni hay reportes en Orientación y Psicología que lo avalen.

“La niña necesita apoyo psicológico ahora más que nunca, y yo quiero que por favor que me ayuden, y que por favor dejen de estar haciendo comentarios que no están, porque nadie sabe lo que pasó”, manifestó la madre.

“La niña actuó de manera rápida porque es que la molestaban demasiado, los comentarios han sido fuera de lugar, no me han ayudado a la niña. Me la están agrediendo en las redes”, se quejó la señora.

La adolescente tiene un hermano y una hermana mayores que ella, pero no viven juntos.