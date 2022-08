No siguió el consejo de su marido y ganó 20 millones en la lotería

En Australia sucedió una historia de más particular. Una abuela ganó 20 millones de dólares en el Powerball, la tradicional lotería local, luego de ignorar el consejo de su marido.

"Mi esposo me dijo que no perdiera el tiempo, que nunca íbamos a ganar. Supongo que probé que estaba errado, ¿verdad?", dijo la abuela a The Loft.

Así fue que en una compra de último minuto en Wyndham Village Shopping Centre de Melbourne la hizo acreedora del billete ganador del premio mayor.

“Yo decidí mezclar las cosas, y en lugar de apostar a mis tres o cuatro juegos usuales, decidí optar por el Powerhit con números especiales que significaban mucho para mí. Yo nunca pensé que ganaría algo grande. Yo usualmente acierto tres números, pero nunca nada más", añadió la abuela.

Los números ganadores fueron: 30, 23, 9, 22, 5, 28 y 18, y el número importante de Powerball resultó ser el 3.

Según sus palabras, con las ganancias espera poder ayudar tanto a sus hijos como a sus nietos para la compra de diferentes viviendas.