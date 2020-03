$!Falleció el veterano periodista Alberto Amengual; ayer predijo su muerte

Falleció la mañana de este sábado el veterano periodista dominicano Alberto Amengual, quien producía el espacio televisivo “Sea Usted el Jurado”, el más antiguo de la televisión dominicana.

Murió tras sufrir una caída en el baño de su residencia y fue hallado tendido en el suelo por uno de sus hijos, quien reside en Puerto Rico y llegó anoche al país a visitar a su padre.

Amengual presentía su muerte, según narró a Diario Libre el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, a quien este viernes el veterano periodista le pidió de rodillas que cuando falleciera incineraran su cadáver.

“Ayer, él fue a las 10:00 de la mañana, estaba el consultorio lleno de gente, y se arrodilló frente al escritorio y me dijo: doctor, le voy a pedir un favor de nuevo, que cuando yo me muera, que me voy a morir pronto ya, mi cuerpo lo quemen y que usted coja las cenizas y las eche mar adentro, por favor doctor”, narró Cruz Jiminián mientras se encontraba en la residencia de Amengual, acompañando al equipo que realizaba el levantamiento del cadáver, próximo a las 11:30 de la mañana de este sábado.

Además, en horas de la noche de este viernes Amengual llamó por teléfono a Cruz Jiminián para decirle que se sentía mareado y para recordarle la petición que le había hecho sobre su cadáver. En tal sentido, el doctor le dijo que fuera hoy a su consultorio para evaluarlo.

Cruz Jiminián afirmó que Alberto Amengual era un hombre sano, fuera de los problemas de la próstata que había sufrido, situación médica que estaba “totalmente controlada”.

Sea Usted el Jurado, que en abril del 2019 cumplió 53 años en el aire, se transmite por el Canal 4 RD, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, los domingos a las 12:00 del mediodía.

Fue uno de los primeros programas de panel y orientación cultural e informativa en la etapa surgida luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.