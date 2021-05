$!Familiares claman ayuda para localizar joven desaparecido en Bonao

A casi dos meses de su desaparición, todavía no hay señales del paradero de un joven de 21 años de edad que salió desde su residencia en Bonao, con destino a Santo Domingo, el lunes 29 de marzo de este año.

Los parientes de Jorge Luis Vásquez Fajardo, pidieron a las autoridades involucrarse más en su búsqueda, ya que conforme pasan los días aumenta la angustia porque no saben si está en peligro su vida.

Merys Fajardo, madre del muchacho al que vieron por última vez alrededor de las 2:00 de la tarde del 29 de marzo, narró que ese mismo día por la mañana a su hijo le informaron en su lugar de trabajo que sería desvinculado a partir del mediodía. Le informaron, dijo, sin un aviso previo de cancelación, lo que pudo haber impactado o trastornado a su hijo.

La madre indicó que el joven no les comunicó lo ocurrido en su trabajo, un centro de computación ubicado en Bonao y al llegar al mediodía, comió y cerca de las 2:00 de la tarde, salió presuntamente a reintegrarse a sus labores.

Sin embargo, las cámaras de vigilancia de la parada de autobuses de la empresa Tarea Bus, lo captaron abordando una unidad con destino a Santo Domingo, cerca de las 2:35 de la tarde.

Sostiene que el caso, aunque está en manos de las autoridades y es investigado por el coronel Gómez del departamento de Desaparecidos de la Policía, no parece atraer la atención y voluntad de quienes pueden agilizar la búsqueda, se lamenta la madre.

‘’Lo que pasa es que para cada paso que van a dar necesitan una orden de aquí del fiscal de Bonao, entonces esas órdenes duran demasiado. ¿Sabes por qué duran tanto?, porque como mi hijo no es hijo de papi y mami y no tenemos dinero para que el caso lo agilicen, no nos hacen caso’’, denuncia la progenitora.

La señora Fajardo explica que su hijo dejó su motor parqueado en la empresa de transporte, por lo que creen que tenía intenciones de regresar.

Su teléfono, un IPhone, está apagado desde las 8:00 de la noche de ese día, por lo que no saben si le fue robado. ‘’Él no se ha vuelto a comunicar con nadie, no sabemos si fue él que lo apagó u otra persona. La angustia es tremenda’’, afirmó.

Los parientes claman a las autoridades involucrarse en la búsqueda del joven, que estudió durante dos años en el ITLA en Santo Domingo.

Para cualquier información, piden comunicarlo a los teléfonos 829-767-1349 y 829-385-1349.