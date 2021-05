$!Fenabanca espera compensación para dueños de bancas afectados por mafia en Lotería Nacional

“Nosotros esperamos que esos compañeros sean compensados, porque no es fácil tú perder todo ese dinero”, agregó Jiménez, quien hace referencia a los más de RD$150 millones que se calculan perdieron los dueños de bancas de loterías con el sorteo del pasado primero de mayo.

El bolo ganador en primer lugar de la Lotería Nacional contenía el número 13 que, según reportó hoy la institución de la administración pública, se vendió ese día en sobremanera.

Rubén Jiménez contó que tienen videos y fotografías de un solo vehículo, por ejemplo, que se le vio cobrar el dinero ganado en varias bancas. Hay reportes similares en el Distrito Nacional, el sector Herrera de Santo Domingo Oeste y en localidades de la línea noroeste, entre otros.

Por el caso fueron suspendidos al menos siete empleados de la Lotería Nacional, señalados de participar en una trama de más de 30 personas, incluidos individuos que no pertenecen a la Lotería Nacional.

La alerta de lo sucedió el sábado la dio Fenabanca, lo que llevó a que la Lotería Nacional revise cerca de 200 sorteos realizados entre 2011 y 2021, debido a que, durante ese período, uno de los actores habría jugado un papel determinante en los hechos.

Rubén Jiménez dijo que no es la primera vez que alerta de situaciones simulares a la Lotería Nacional, a la cual le pidió en dos ocasiones, mediante un comunicado, más monitoreos y grabación de los sorteos.

Dijo que a sus reclamaos no se les dio seguimiento, pero el empresario no quiso suponer razones sobre la inobservancia. “Tú sabes cómo se maneja la cosa aquí, en la política. A veces los funcionarios públicos no son funcionarios públicos”, manifestó.

Rubén Jiménez dijo que no cuentan con el número exacto de los asociados de Fenabanca que fueron afectados, pero sí que entre 30 o 40 dueños de bancas de lotería se les acercaron para hablarles de la situación.

Fenabanca se siente ahora con más tranquilidad de que los sorteos de la Lotería Nacional “sean más seguros, porque no los eran”. Además, de que respaldan la actual administración de la institución pública que le recibió y accionó ante su reclamo.