$!“Fracasé, mi compadre”, dijo el feminicida al responder una llamada mientras estaba atrincherado

“Fracasé... Gracias por llamarme, lo quiero mucho; fracasé mi compadre”, se quejaba ayer el hombre de 54 años que mató a su esposa e hirió de dos balazos a su hijastro cuando respondía a una llamada que le hizo un compadre para convencerlo de que se entregara a los agentes policiales.

Fernando Mercedes Gómez, de 54 años, se atrincheró por más de ocho horas en su vivienda en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, luego de cometer los crímenes.

Las víctimas son María Dolores Marte, de 54 años, la esposa del homicida, y el hijo de esta, Carlos Manuel Mesa, de 25.

En un audio de la llamada que difunde el periodista Roberto Cavada se escucha a Fernando Mercedes Gómez decir que temía ser detenido y que por eso quería suicidarse.

“Compadre, me voy con ella, ella se fue. Yo me voy con ella; cuide de mis hijos y de mi familia. Compadre, no quiero caer preso, si me entrego voy a caer preso... la tengo en la boca (el arma), compadre”, se escucha la voz que se atribuye al feminicida.

El hombre que llamó al Fernando Mercedes dice que alguien le dijo que lo contactara para que lo convenciera de que se entregara.