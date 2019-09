$!Hombre denuncia expareja lo apuñaló por negarse a continuar relación

Un hombre residente en Santo Domingo Oeste denunció que su expareja le ocasionó dos heridas con arma blanca, según él, por negarse a continuar la relación.

Edwin Rafael Encarnación declaró que luego de más de un año de relación con Massiel Martínez, le comunicó que ya no deseaba continuar viviendo junto a ella, a lo que le respondió que le iba a hacer la “vida imposible” y le propinó dos puñaladas, de las que pudo recuperarse.

“Yo temo por vida y vengo (Fiscalía) a solicitar una orden de arresto, y me dijeron que regresara el martes. Ella me manda mandados y por eso vengo a querellarme. La Fiscalía espera que ella me mate para darme la orden de arresto”, se quejó Encarnación, luego de una semana del suceso.

El municipio de Santo Domingo Oeste registra en un año casi siete mil denuncias de las que casi 5,800 son de violencia de género, reportó el noticiero Súper Noticias, que divulgó el caso.