Hombre denuncia fue víctima de brutal paliza por agentes de la DICAN

Un hombre que alega ser un motoconchista y padre de familia denunció que recibió el pasado martes una “salvaje paliza” por parte de miembros de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional que le exigían la entrega de una supuesta droga.

Yoel Alexander Féliz Féliz asegura que fue secuestrado y torturado por agentes del DICAN en el interior de la cabaña El Placer, ubicada a la salida de Cabral, cuando retornaba de llevar a una joven a ese lugar.

Explica que fue interceptado por los agentes, que lo introdujeron en el interior del establecimiento y le propinaron los golpes que presenta en la cabeza y en el cuerpo.

Pidió al director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, abrir una indagación sobre el abuso en su contra y se sancione a sus agresores.

“La gente del DICAN me dieron golpes, como si yo soy un delincuente, no soy un loco, soy un padre de familia que me busco mis chelitos del motoconcho” dijo.

Solicitó también al Ministerio Público investigar su caso para que su maltrato no quede impune, así como a los representantes de los Derechos Humanos de la ciudad de Barahona para que se traslade al municipio de Cabral y le ofrezca apoyo en su denuncia.